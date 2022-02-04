В Госслужбе занятости заявили об уменьшении безработных граждан

07:59 14 Май Киев, Украина

Январь-апрель 2021 года показал уменьшение числа безработных граждан на 12% в сравнении с январем-апрелем 2020, когда пандемия только началась и многие потеряли рабочие места.

Такие данные озвучили в Госслужбе занятости на пресс-конференции в четверг, 13 мая.

"Если сравнивать с прошлым годом - то констатируем стабилизацию на рынке труда. Сейчас на 12% меньше безработных, чем за аналогичный период в 2020 году. Вакансий такое же количество. Если в начале 2021 года на 1 вакансию претендовало 12-14 человек, то сейчас - примерно 6 человек, - уточнила начальник управления предоставления услуг населению Департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Инна Бондини.

В то же время, подчеркнула она, "это усредненный показатель и зависит от региона и отрасли экономики". Кроме того, ситуация может отличаться и на открытом рынке труда.