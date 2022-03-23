В Госпродпотребслужбе намерены ежедневно мониторить цены на социально значимые продукты

06:38 23 марта Киев, Украина

Госпродпотребслужба намерена ежедневно мониторить установленные субъектами хозяйствования розничной торговли цены на социально значимые товары.

Об этом во вторник, 22 марта, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.



Речь идет об около 30 видов продукции, среди которых мука пшеничная, макаронные изделия, хлеб, крупы гречневая и овсяная, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, яйца куриные, масло, сахар морковь, картофель, этанол (раствор 96%), нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные, бензин (марки А-92, А-95), дизельное топливо и др.



В ведомстве рассчитывают, что субъекты хозяйствования "не допустят необоснованного повышения цен на эти товары в период военного положения в стране".