В Госпогранслужбе рассказали, чем занимались спецназовцы на учениях. ФОТО

18:13 03 августа Киев, Украина

Закончились двухнедельные учения спецназовцев различных спецподразделений, они проходили на открытой местности в условиях, максимально приближенных к реальным.

Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 3 августа.



На островах Первомайский, Березань и на Тендровской косе тренировались представители спецподразделений морской охраны Госпогранслужбы, Военно-морских сил, Сил спецопераций ВСУ, Нацгвардии, полицейского Корд, ГБР и Управления госохраны.



Спецназовцы отрабатывали действия в нестандартной ситуации вблизи места дислокации; плавали на 500 и 1000 метров; оказывали первую помощь аварийному водолазу; проводили водолазные спуски и работы на малых и средних глубинах; тренировались на подводное ориентирование и связь; обследовали подводную часть корпуса затонувшего судна ночью.



Впервые сборы проводились сразу в трех разных локациях, также впервые отрабатывался и такой широкий спектр разновидностей штурмовых и водолазных спусков.



"Погружение у Первомайского происходили в условиях ограниченной, а иногда фактически нулевой видимости… А подводная часть вокруг острова Березань преимущественно скалистая, с огромными валунами – в таких условиях мы тренировались впервые", – рассказал командир отдела специальных действий Одесского отряда морской охраны.



Во время тренировочных спусков с вертолета бойцы оттачивали навыки безпарашутного десантирования в воду штурмовым способом и на суше – с помощью системы "адаптер" и с использованием специальных спусковых устройств.



Во время стрельбы с борта малого катера Бриг моряки-пограничники оттачивали огонь по морской цели, преследование и огонь по судну-нарушителю, высадку группы на необорудованное побережье.