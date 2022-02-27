В Госпогранслужбе рассказали , как выехать за границу на своем авто

12:42 27 Февраль Киев, Украина

Украинцев, выезжающих в другие страны на машинах, могут не пропустить через границу. Причиной тому отсутствие полиса страхования – «зеленой карты». Об этом было предупреждено в Государственной пограничной службе Украины.



« В связи с военной агрессией, которую совершила Россия против украинского народа, государственную границу ежедневно пересекают десятки тысяч украинцев. Нередко наши соотечественники уезжают автомобилями. В последние дни в пунктах пропуска на Львовщине, а именно на границе с Польшей, участились случаи возвращения транспортных средств смежной стороной. Причиной этого является отсутствие полиса страхования – «зеленой карты » , – говорится в сообщении.



Госпогранслужба напоминает, что «зеленая карта » – это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.



«Просим учесть эту информацию при планировании пересечения границы», – добавили в ведомстве.