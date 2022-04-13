В госдуме решили учить насильно вывезенных в россию украинских детей русскому языку

Депутаты Госдумы собираются организовать курсы русского языка для детей, насильно вывезенных в Россию с территории Украины.
Об этом заявила председательница Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Ранее стало известно, что Минпросвещения России готовит соглашения с «ЛДНР» о передаче в российские семьи детей-сирот, вывезенных из Украины, в том числе с оккупированных территорий. Не уточняется, идет ли речь о временном попечении или усыновлении.
В ближайшее время необходимые документы планируют направить в Минюст, МИД и органы опеки и попечительства «ЛДНР».
Как известно, Россия вывозит к себе украинцев с оккупированных территорий, при этом российские войска делают невозможной эвакуацию в спокойные регионы Украины или на Запад.
Как стало известно, депортированных украинцев расселяют в депрессивные регионы, также их направляют в Сибирь и за Полярный круг.
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