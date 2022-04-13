В госдуме решили учить насильно вывезенных в россию украинских детей русскому языку

17:24 13 апреля Киев, Украина

Депутаты Госдумы собираются организовать курсы русского языка для детей, насильно вывезенных в Россию с территории Украины.

Об этом заявила председательница Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Многие ребята не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы. В летний период профильным ведомством будут организованы курсы, в эту работу будут включены студенты, старшеклассники, вожатые», — сказала она.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России готовит соглашения с «ЛДНР» о передаче в российские семьи детей-сирот, вывезенных из Украины, в том числе с оккупированных территорий. Не уточняется, идет ли речь о временном попечении или усыновлении.

«У нас проводится большая работа по разработке международных соглашений, позволяющих передавать прибывших детей в семьи российских граждан. Хочу отметить, что в настоящее время нами подготовлены первые два таких проекта соглашений, и [они] находятся уже на правовой экспертизе внутри министерства просвещения», — заявила директор департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.

В ближайшее время необходимые документы планируют направить в Минюст, МИД и органы опеки и попечительства «ЛДНР».





Как известно, Россия вывозит к себе украинцев с оккупированных территорий, при этом российские войска делают невозможной эвакуацию в спокойные регионы Украины или на Запад.