В госбольницах появятся психотерапевты и клинические психологи — Минздрав

В украинских больницах в скором времени появятся новые специалисты, а именно клинические психологи и психотерапевты. Соответствующий приказ был подписан в Минздраве.
Как получить направление к этим профессионалам рассказал Сергей Убогов, руководитель департамента медицинских кадров Минздрава Украины.
Приказ Минздрава
К работе в должности "клинический психолог" допускаются профессионалы, получившие степень магистра (специалиста) по специальности "Психология". До 1 января 2026 г. они должны пройти специализацию по специальности "Клиническая психология".
К работе на должности "психотерапевт" могут быть допущены профессионалы, получившие степень магистра (специалиста) по специальности "Психология" и прошедшие специализацию по специальности "Клиническая психология" с последующей специализацией по специальности "Психотерапия".
В каких больницах появятся такие специалисты
Психологи давно работают в учреждениях здравоохранения Украины. Но они не чувствовали себя полноценными членами медицинского сообщества.
Приказ Минздрава
К работе в должности "клинический психолог" допускаются профессионалы, получившие степень магистра (специалиста) по специальности "Психология". До 1 января 2026 г. они должны пройти специализацию по специальности "Клиническая психология".
К работе на должности "психотерапевт" могут быть допущены профессионалы, получившие степень магистра (специалиста) по специальности "Психология" и прошедшие специализацию по специальности "Клиническая психология" с последующей специализацией по специальности "Психотерапия".
В каких больницах появятся такие специалисты
Психологи давно работают в учреждениях здравоохранения Украины. Но они не чувствовали себя полноценными членами медицинского сообщества.
По его словам, эти должности соответствуют международному классификатору профессий и предусматривают, что кроме обычного образования степени "магистр" психологи, должны проходить специализацию по клинической психологии или психотерапии, для того, чтобы более эффективно и качественно оказывать помощь пациентам.
По словам Сергея Убогова, специфика специализации это практико-ориентированное обучение – больше практики, чем теории. Поскольку в наших больницах уже работают психологи, мы им даем на прохождение цикла специализации 3 года. Они могут назначаться на эти должности до 2026 года, но параллельно проходить обучение.
Как обратиться к этим специалистам
Вы можете обратиться к психотерапевту или психологу по направлению от семейного врача, или, если это стационарное лечение, то наблюдающий вас врач может предложить такую помощь.
Как обратиться к этим специалистам
Вы можете обратиться к психотерапевту или психологу по направлению от семейного врача, или, если это стационарное лечение, то наблюдающий вас врач может предложить такую помощь.
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