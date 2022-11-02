В госбольницах появятся психотерапевты и клинические психологи — Минздрав

16:19 02 ноября Киев, Украина

В украинских больницах в скором времени появятся новые специалисты, а именно клинические психологи и психотерапевты. Соответствующий приказ был подписан в Минздраве

Как получить направление к этим профессионалам рассказал Сергей Убогов, руководитель департамента медицинских кадров Минздрава Украины.



Приказ Минздрава

К работе в должности "клинический психолог" допускаются профессионалы, получившие степень магистра (специалиста) по специальности "Психология". До 1 января 2026 г. они должны пройти специализацию по специальности "Клиническая психология".



К работе на должности "психотерапевт" могут быть допущены профессионалы, получившие степень магистра (специалиста) по специальности "Психология" и прошедшие специализацию по специальности "Клиническая психология" с последующей специализацией по специальности "Психотерапия".



В каких больницах появятся такие специалисты

Психологи давно работают в учреждениях здравоохранения Украины. Но они не чувствовали себя полноценными членами медицинского сообщества.

"Для того чтобы отнести их к профессионалам с высшим медицинским образованием, которые работают в системе здравоохранения и были введены такие должности, — комментирует Сергей Убогов.

По его словам, эти должности соответствуют международному классификатору профессий и предусматривают, что кроме обычного образования степени "магистр" психологи, должны проходить специализацию по клинической психологии или психотерапии, для того, чтобы более эффективно и качественно оказывать помощь пациентам.

"Всё происходит по аналогии с врачами. Если врач заканчивает медицинский университет и получает диплом, он еще не может полноценно работать врачом, ему нужно пройти специализацию и получить сертификат. Так и психологи, для того чтобы стать клиническим психологом или психотерапевтом, должны пройти цикл специализации – это может быть как 4 так и 6 месяцев. После этого можно говорить, что они обладают этими компетенциями", — рассказывает Сергей Убогов.

По словам Сергея Убогова, специфика специализации это практико-ориентированное обучение – больше практики, чем теории. Поскольку в наших больницах уже работают психологи, мы им даем на прохождение цикла специализации 3 года. Они могут назначаться на эти должности до 2026 года, но параллельно проходить обучение.



Как обратиться к этим специалистам

Вы можете обратиться к психотерапевту или психологу по направлению от семейного врача, или, если это стационарное лечение, то наблюдающий вас врач может предложить такую помощь.