В госбольницах появятся психотерапевты и клинические психологи — Минздрав

16:19 02 ноября Киев, Украина

В украинских больницах в скором времени появятся новые специалисты, а именно клинические психологи и психотерапевты. Соответствующий приказ был подписан в Минздраве.
 
Как получить направление к этим профессионалам рассказал Сергей Убогов, руководитель департамента медицинских кадров Минздрава Украины.

Приказ Минздрава
К работе в должности "клинический психолог" допускаются профессионалы, получившие степень магистра (специалиста) по специальности "Психология". До 1 января 2026 г. они должны пройти специализацию по специальности "Клиническая психология".

К работе на должности "психотерапевт" могут быть допущены профессионалы, получившие степень магистра (специалиста) по специальности "Психология" и прошедшие специализацию по специальности "Клиническая психология" с последующей специализацией по специальности "Психотерапия".

В каких больницах появятся такие специалисты
Психологи давно работают в учреждениях здравоохранения Украины. Но они не чувствовали себя полноценными членами медицинского сообщества.
"Для того чтобы отнести их к профессионалам с высшим медицинским образованием, которые работают в системе здравоохранения и были введены такие должности, — комментирует Сергей Убогов.
По его словам, эти должности соответствуют международному классификатору профессий и предусматривают, что кроме обычного образования степени "магистр" психологи, должны проходить специализацию по клинической психологии или психотерапии, для того, чтобы более эффективно и качественно оказывать помощь пациентам.
"Всё происходит по аналогии с врачами. Если врач заканчивает медицинский университет и получает диплом, он еще не может полноценно работать врачом, ему нужно пройти специализацию и получить сертификат. Так и психологи, для того чтобы стать клиническим психологом или психотерапевтом, должны пройти цикл специализации – это может быть как 4 так и 6 месяцев. После этого можно говорить, что они обладают этими компетенциями", — рассказывает Сергей Убогов.
По словам Сергея Убогова, специфика специализации это практико-ориентированное обучение – больше практики, чем теории. Поскольку в наших больницах уже работают психологи, мы им даем на прохождение цикла специализации 3 года. Они могут назначаться на эти должности до 2026 года, но параллельно проходить обучение.

Как обратиться к этим специалистам
Вы можете обратиться к психотерапевту или психологу по направлению от семейного врача, или, если это стационарное лечение, то наблюдающий вас врач может предложить такую помощь.
"Еще должна быть проведена большая работа, чтобы наладить эффективную работу психологической службы в больницах. Чтобы, если есть потребность в психологической помощи, она безотлагательно была предоставлена. Сейчас министерству нужно накапливать доказательную базу, чтобы мы могли показать, как все это сотрудничает. От качественной психологической поддержки зависит процесс физического выздоровления. Надо доносить людям, что психолог – это тот, кто может выслушать, помочь обрести смысл и надежду", - сказал Убогов.