В Госагентстве по развитию туризма назвали направления для иностранных туристов

16:37 03 августа Киев, Украина

Сегодня Украина только развивается в качестве страны, открытой для туризма. Поэтому к достойному приему иностранных гостей готовы только Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль.

Об этом рассказала Глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в ходе форума Украина 30 во вторник, 3 августа.



"Опыт городов является очень важным, и для нас важна кооперация с городами. Например, со Львовом, Одессой ми сегодня двигаемся в одном направлении, мы работаем над продвижением этих локаций. На сегодняшний день для иностранного туриста мы имеем готовыми только пять дестинаций: Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль", - сказала Олеськив.



По ее словам, другие направления необходимо развивать для внутреннего туриста, на что и направлена кампания Путешествуй Украиной.