В городах Европы заработали 11 пунктов сбора техники для украинцев

В 11 городах стран Европы начали свою работу хабы сбора техники для пострадавших от войны украинцев в рамках инициативы Laptops for Ukraine.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
Отмечается, что любая европейская социально ответственная компания может принять участие в сборе ноутбуков, планшетов, смартфонов для украинских школ, больниц, государственных администраций и других учреждений, пострадавших от вооруженной агрессии рф.
Сейчас хабы сбора техники установлены в таких городах Европы:
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
Отмечается, что любая европейская социально ответственная компания может принять участие в сборе ноутбуков, планшетов, смартфонов для украинских школ, больниц, государственных администраций и других учреждений, пострадавших от вооруженной агрессии рф.
Сейчас хабы сбора техники установлены в таких городах Европы:
- Париж
- Триер
- Гранада
- Ойпен
- Антверпен
- Брюссель
- Карловы Вары
- Прага
- Любляна
- Таллинн
- Орадя.
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