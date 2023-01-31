В городах Европы заработали 11 пунктов сбора техники для украинцев

16:19 31 января Киев, Украина

В 11 городах стран Европы начали свою работу хабы сбора техники для пострадавших от войны украинцев в рамках инициативы Laptops for Ukraine.



Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.



Отмечается, что любая европейская социально ответственная компания может принять участие в сборе ноутбуков, планшетов, смартфонов для украинских школ, больниц, государственных администраций и других учреждений, пострадавших от вооруженной агрессии рф.



Сейчас хабы сбора техники установлены в таких городах Европы: