В Германии снизилась готовность помогать украинским беженцам – опрос

13:00 15 сентября Киев, Украина

Нападение россии на Украину вызвало в Германии волну готовности помочь украинским беженцам, которая продолжается и по сей день. Однако, согласно опросу Немецкого центра исследований интеграции и миграции (DEZIM), желание помогать несколько снизилось.



Об этом свидетельствуют результаты двух опросов DPA, результаты которых приводит BILD.



Как показывает исследование, в начале марта каждый четвертый немец (27%) был готов временно принять беженцев из Украины на дому, сейчас эта доля упала до 17%.



Примечательно, что летом почти каждый второй (47%) мог вообразить работу волонтером для беженцев из Украины. В марте таковых было 58%.



Несколько снизилась и готовность жертвовать деньги для беженцев из Украины. В марте 69% опрошенных были готовы это сделать. Летом готовность жертвовать составила 58%.

Напомним, что полномасштабное вторжение россии в Украину повлекло за собой самый масштабный миграционный кризис со времен Второй мировой войны. По данным ООН, из-за войны почти треть населения Украины покинула свои дома.



Кроме того, в конце прошлого года 36,5 миллиона детей в мире были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, насилия и других кризисов. Это самое большое количество детей-беженцев со времен Второй мировой войны, но эти цифры не включают лиц, ставших беженцами в результате российской агрессии в Украине.