В Генштабе прокомментировали военный учет женщин-медиков

15:33 15 сентября Киев, Украина

Генеральный штаб по состоянию на данный момент не нуждается в женщинах-медиках на фронте. Речь идет о постановке их на учет в военкомате.





По ее словам, речь идет о норме, касающейся женщин с медицинским образованием. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала во время телемарафона "Единые новости", комментируя военный учет женщин-медиков.По ее словам, речь идет о норме, касающейся женщин с медицинским образованием.

"Она была принята Верховной Радой, это на уровне закона. Генеральный штаб тогда и сейчас уверяет, что они не нуждаются в женщинах этих специальностей непосредственно на фронте, и я напомню, что постановка на учет — это не означает мобилизацию", — сказала Маляр.

По словам Маляр, на фронте нет женщин, которые там находятся без их согласия.

"То есть даже если женщина является военнослужащей, то те 5 тысяч, которые находятся на переднем крае это женщины, которые дали согласие на это", - сказала Маляр.

Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету и с 1 октября должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры. Этого требуют принятые в прошлом году Верховной Радой изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.