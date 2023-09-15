В Генштабе прокомментировали военный учет женщин-медиков

Генеральный штаб по состоянию на данный момент не нуждается в женщинах-медиках на фронте. Речь идет о постановке их на учет в военкомате.
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала во время телемарафона "Единые новости", комментируя военный учет женщин-медиков.
По ее словам, речь идет о норме, касающейся женщин с медицинским образованием.
По ее словам, речь идет о норме, касающейся женщин с медицинским образованием.
По словам Маляр, на фронте нет женщин, которые там находятся без их согласия.
Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету и с 1 октября должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры. Этого требуют принятые в прошлом году Верховной Радой изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.
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