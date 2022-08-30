В финском городе Лаппеенранта у границ с рф каждый день будет звучать гимн Украины

В городе Лаппеенранта, который находится недалеко от российской границы, с завтрашнего дня ежедневно будет звучать гимн Украины.
Таким образом город хочет продемонстрировать свою поддержку украинцам.
Национальный гимн Украины будет раздаваться с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina.
Кроме того, в Лаппеенранта теперь поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.
В соседнем городе Иматра гимн Украины начале включать с конца июля.
Кроме того, в Лаппеенранта теперь поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.
В соседнем городе Иматра гимн Украины начале включать с конца июля.
Ранее, власти города Лаппеенранта заявили, что рассматривают возможность создать в городе базу НАТО после присоединения Финляндии к альянсу.
При этом, по его словам, Лаппеенранта пока не обсуждала с Оборонительными силами, какие инвестиции принесет возможное членство в НАТО.
Ярва отметил, что членство Финляндии в НАТО дает надежду Южной Карелии. Он упомянул безопасности и уверенность для бизнеса.
Ярва отметил, что членство Финляндии в НАТО дает надежду Южной Карелии. Он упомянул безопасности и уверенность для бизнеса.
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