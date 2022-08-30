В финском городе Лаппеенранта у границ с рф каждый день будет звучать гимн Украины

20:17 04 августа Киев, Украина

В городе Лаппеенранта, который находится недалеко от российской границы, с завтрашнего дня ежедневно будет звучать гимн Украины.
 
Таким образом город хочет продемонстрировать свою поддержку украинцам.
"Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта", – заявил градоначальник Киммо Ярва.
Национальный гимн Украины будет раздаваться с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina.

Кроме того, в Лаппеенранта теперь поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.

В соседнем городе Иматра гимн Украины начале включать с конца июля.
 
Ранее, власти города Лаппеенранта заявили, что рассматривают возможность создать в городе базу НАТО после присоединения Финляндии к альянсу.
"Были предложения, например, касательно аэропорта. Он доступен, если Оборонительные силы захотят", – заявил мэр города Киммо Ярва.
При этом, по его словам, Лаппеенранта пока не обсуждала с Оборонительными силами, какие инвестиции принесет возможное членство в НАТО.

Ярва отметил, что членство Финляндии в НАТО дает надежду Южной Карелии. Он упомянул безопасности и уверенность для бизнеса.