В финском городе Лаппеенранта у границ с рф каждый день будет звучать гимн Украины

20:17 04 августа Киев, Украина

В городе Лаппеенранта, который находится недалеко от российской границы, с завтрашнего дня ежедневно будет звучать гимн Украины.

Таким образом город хочет продемонстрировать свою поддержку украинцам.

"Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта", – заявил градоначальник Киммо Ярва.

Национальный гимн Украины будет раздаваться с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina.



Кроме того, в Лаппеенранта теперь поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.



В соседнем городе Иматра гимн Украины начале включать с конца июля.

Ранее, власти города Лаппеенранта заявили, что рассматривают возможность создать в городе базу НАТО после присоединения Финляндии к альянсу.

"Были предложения, например, касательно аэропорта. Он доступен, если Оборонительные силы захотят", – заявил мэр города Киммо Ярва.

При этом, по его словам, Лаппеенранта пока не обсуждала с Оборонительными силами, какие инвестиции принесет возможное членство в НАТО.



Ярва отметил, что членство Финляндии в НАТО дает надежду Южной Карелии. Он упомянул безопасности и уверенность для бизнеса.