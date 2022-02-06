В Европе возобновили работы над проектом газопровода Midcat

Теперь, когда вся Европа осознала, насколько опасной для нее стала зависимость от российского газа, в НАТО возобновили работы над отложенным когда-то проектом газового трубопровода Midcat. Эта газовая магистраль будет пролегать между Каталонией и Францией.

Всего лишь три года тому назад вопрос о снабжении Европы газом не стоял так остро. Тогда регулирующие органы Испании и Франции закрыли проект из-за нерентабельности, поскольку возлагали надежды на быстрое развитие возобновляемых источников энергии.

Строительство такого газового трубопровода может поставлять в Центральную Европу газ, добытый в Алжире и переработанный на восьми испанских и португальских заводах по регазификации.

К тем 7-ми млрд куб. метров газа, что идут по магистралям через Страну Басков и Наварру, строительство Midcat добавит еще столько же.

Крайне заинтересовалась в строительстве газопровода Midcat и Германия, для которой зависимость от российского газа стала "геостратегической проблемой".