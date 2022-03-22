В Европе собрали 576 тысяч евро для украинских зоопарков

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов собрала помощь пострадавшим животным вследствие российского вторжения, о чем сообщила на своем сайте.
Часть денег уже перечислили украинским зоопаркам. Они предназначены для пополнения запасов.
Часть денег уже перечислили украинским зоопаркам. Они предназначены для пополнения запасов.
Украинские зоопарки из-за войны оказались в крайне сложных условиях: животные страдают от отсутствия пищи и тепла. Без помощи людей животные не способны эвакуироваться, получить пищу или согреться.
В частности, о поддержке из зоопарка "12 Месяцев" в Киевской области (село Демидов), который оказался под оккупацией, умоляет его основатель Михаил Пинчук.
"Животные погибают от голода, питаются "остатками от остатков", нет электричества и дизеля для подогрева, во время бомбежек калечатся от паники, даже нет лекарств усыпить тех, кто страдает больше всего", – рассказал Пинчук.
Подъехать в зоопарк тяжело, потому что мосты взорваны, а оккупанты не пропускают волонтеров с продовольствием.
Сложная ситуация с обеспечением животных также в Васильевке в Запорожской области. Зверинец нуждается в "зеленом коридоре", чтобы доставить дизель и корма, нуждается в реабилитационном центре для крупных хищников, говорит владелец зооцентра Александр Пилишенко.
"Две недели оккупации, 200 жителей, мы уже пережили несколько дней настоящего голода. Еды все меньше, постоянные обстрелы. А наш зоопарк потребляет свежего мяса по 200 кг в день – это больше, чем киевский и ровенский зоопарки вместе", – говорит Пилишенко.
В Николаевском зоопарке четырехлапых также посадили на вынужденную диету, урезали рационы насколько это возможно, рассказывает директор Владимир Топчий.
"Имеем 4000 голов животных, прокормить помогают горожане и волонтеры, получили груз с сухим кормом и лекарствами из Европы. Все работники зоопарка выходят на работу. А некоторые буквально живут на рабочем месте ", – сообщил он.
В частности, о поддержке из зоопарка "12 Месяцев" в Киевской области (село Демидов), который оказался под оккупацией, умоляет его основатель Михаил Пинчук.
"Животные погибают от голода, питаются "остатками от остатков", нет электричества и дизеля для подогрева, во время бомбежек калечатся от паники, даже нет лекарств усыпить тех, кто страдает больше всего", – рассказал Пинчук.
Подъехать в зоопарк тяжело, потому что мосты взорваны, а оккупанты не пропускают волонтеров с продовольствием.
Сложная ситуация с обеспечением животных также в Васильевке в Запорожской области. Зверинец нуждается в "зеленом коридоре", чтобы доставить дизель и корма, нуждается в реабилитационном центре для крупных хищников, говорит владелец зооцентра Александр Пилишенко.
"Две недели оккупации, 200 жителей, мы уже пережили несколько дней настоящего голода. Еды все меньше, постоянные обстрелы. А наш зоопарк потребляет свежего мяса по 200 кг в день – это больше, чем киевский и ровенский зоопарки вместе", – говорит Пилишенко.
В Николаевском зоопарке четырехлапых также посадили на вынужденную диету, урезали рационы насколько это возможно, рассказывает директор Владимир Топчий.
"Имеем 4000 голов животных, прокормить помогают горожане и волонтеры, получили груз с сухим кормом и лекарствами из Европы. Все работники зоопарка выходят на работу. А некоторые буквально живут на рабочем месте ", – сообщил он.
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