В Европе собрали 576 тысяч евро для украинских зоопарков

07:29 22 марта Киев, Украина





Часть денег уже перечислили украинским зоопаркам. Они предназначены для пополнения запасов. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов собрала помощь пострадавшим животным вследствие российского вторжения, о чем сообщила на своем сайте.Часть денег уже перечислили украинским зоопаркам. Они предназначены для пополнения запасов.

Украинские зоопарки из-за войны оказались в крайне сложных условиях: животные страдают от отсутствия пищи и тепла. Без помощи людей животные не способны эвакуироваться, получить пищу или согреться.



В частности, о поддержке из зоопарка "12 Месяцев" в Киевской области (село Демидов), который оказался под оккупацией, умоляет его основатель Михаил Пинчук.



"Животные погибают от голода, питаются "остатками от остатков", нет электричества и дизеля для подогрева, во время бомбежек калечатся от паники, даже нет лекарств усыпить тех, кто страдает больше всего", – рассказал Пинчук.



Подъехать в зоопарк тяжело, потому что мосты взорваны, а оккупанты не пропускают волонтеров с продовольствием.



Сложная ситуация с обеспечением животных также в Васильевке в Запорожской области. Зверинец нуждается в "зеленом коридоре", чтобы доставить дизель и корма, нуждается в реабилитационном центре для крупных хищников, говорит владелец зооцентра Александр Пилишенко.



"Две недели оккупации, 200 жителей, мы уже пережили несколько дней настоящего голода. Еды все меньше, постоянные обстрелы. А наш зоопарк потребляет свежего мяса по 200 кг в день – это больше, чем киевский и ровенский зоопарки вместе", – говорит Пилишенко.



В Николаевском зоопарке четырехлапых также посадили на вынужденную диету, урезали рационы насколько это возможно, рассказывает директор Владимир Топчий.



"Имеем 4000 голов животных, прокормить помогают горожане и волонтеры, получили груз с сухим кормом и лекарствами из Европы. Все работники зоопарка выходят на работу. А некоторые буквально живут на рабочем месте ", – сообщил он.