В Европе прекратили вещание российского телеканала "НТВ Мир" из-за антиукраинской пропаганды

Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по требованию французского регулятора Arcom прекратил вещание российского телеканала НТВ Мир на территории Европы из-за антиукраинской пропаганды.
Об этом пишет BBC News.
Об этом пишет BBC News.
По данным регулятора, "НТВ Мир" стремится представить не только украинское руководство и украинскую армию, но прежде всего украинское население как якобы сторонников нацистской идеологии Третьего рейха, которые "представляют крайнюю опасность".
Неевропейские спутниковые операторы с более ограниченным покрытием продолжают транслировать этот российский телеканал, уточнили в Arcom.
Неевропейские спутниковые операторы с более ограниченным покрытием продолжают транслировать этот российский телеканал, уточнили в Arcom.
После вторжения россии в Украину Eutelsat отключил спутниковую трансляцию нескольких российских телеканалов по запросам ЕС и отдельных стран-членов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии