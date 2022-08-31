В Европе прекратили вещание российского телеканала "НТВ Мир" из-за антиукраинской пропаганды

18:17 03 августа Киев, Украина

Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по требованию французского регулятора Arcom прекратил вещание российского телеканала НТВ Мир на территории Европы из-за антиукраинской пропаганды.



Об этом пишет BBC News.

По данным регулятора, "НТВ Мир" стремится представить не только украинское руководство и украинскую армию, но прежде всего украинское население как якобы сторонников нацистской идеологии Третьего рейха, которые "представляют крайнюю опасность".



Неевропейские спутниковые операторы с более ограниченным покрытием продолжают транслировать этот российский телеканал, уточнили в Arcom.

После вторжения россии в Украину Eutelsat отключил спутниковую трансляцию нескольких российских телеканалов по запросам ЕС и отдельных стран-членов.