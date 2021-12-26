В этом году фестиваль Atlas Weekend пройдет в урезанном формате

16:46 19 Апрель Киев, Украина

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend пройдет без западных артистов в связи с пандемией COVID-19.

Об этом организаторы мероприятия сообщили в Facebook.

«Уже сейчас мы понимаем, что большинство западных артистов не смогут в этом году прилететь в Украину, в связи с пандемией COVID-19 и различными карантинными ограничениями в каждой из стран мира. Поэтому мы вынуждены снова принять трудное решение и перенести фестиваль Atlas Weekend, в том формате и с тем лайнапом, который мы планировали в этом году, на 2022», — отметили организаторы.

Однако фестиваль в 2021 году состоится — 6-11 июля на ВДНХ, а также добавляют один бесплатный день. Сейчас ведут переговоры с украинскими и СНГ артистами, а также разрабатывают план для безопасного мероприятия.



Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году, а также их можно обменять и посетить фестиваль в этом году, или же вернуть деньги. Детали будут в ближайшее время.



Отметим, что в этом году на фестивале должны были выступить такие западные артисты, как группа Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J и рэппер Asap Rocky.