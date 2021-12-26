В этом году фестиваль Atlas Weekend пройдет в урезанном формате

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend пройдет без западных артистов в связи с пандемией COVID-19.
Об этом организаторы мероприятия сообщили в Facebook.
Однако фестиваль в 2021 году состоится — 6-11 июля на ВДНХ, а также добавляют один бесплатный день. Сейчас ведут переговоры с украинскими и СНГ артистами, а также разрабатывают план для безопасного мероприятия.
Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году, а также их можно обменять и посетить фестиваль в этом году, или же вернуть деньги. Детали будут в ближайшее время.
Отметим, что в этом году на фестивале должны были выступить такие западные артисты, как группа Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J и рэппер Asap Rocky.
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