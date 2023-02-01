В Эстонии появилась скульптура Зеленского в стиле статуи Свободы

12:54 01 февраля Киев, Украина

В Эстонии была создана гигантская скульптура Владимира Зеленского в стиле статуи Свободы - об этом стало известно после визита эстонского премьера Каи Каллас в тематический парк в городе Тирва.

Глава эстонского правительства Кая Каллас опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она рассматривает песчаную скульптуру Владимира Зеленского значительных размеров, выполненную в стиле статуи Свободы.

"Признаки поддержки Украины со стороны эстонского народа есть по всей стране - люди плетут защитные сетки, делают окопные свечи, помогают другим способом. Общество города Тирва создало Парк Свободы, в котором расположена гигантская песчаная скульптура президента Украины Зеленского", - написала Каллас.

По ее словам, жители Тирвы открыли парк в июне 2022 года и пообещали, что статуя будет стоять до победы Украины.