В ЕС на лечение эвакуировали около 3 тысяч украинцев - вице-президент ЕК
14:22 19 июня Киев, Украина
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину на лечение в Европейский союз эвакуировали около трех тысяч украинских пациентов.
Об этом сказала вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.
"На сегодняшний день, с начала российского вторжения, мы через программу MEDEVAC эвакуировали около 3 тысяч пациентов из Украины, нуждавшихся в медицинской помощи в системе ЕС. У нас также есть доступные 10 тысяч коек в больницах ЕС на случай необходимости", — сказала она.
Кроме того, по словам Схинас, в странах ЕС, имеющих общие границы с Украиной, есть так называемые медицинские хабы.
"То есть медучреждения, которые могут помочь организовать оказание медицинской помощи, которые могут помочь нам организовать медицинскую эвакуацию в случае необходимости. Поэтому мы очень открыты для дальнейшего сотрудничества в зависимости от потребностей", - отметила вице-президент ЕК.
Отвечая о медицинской эвакуации жителей пострадавшей от затопления Херсона
, она сказала, что Евросоюз
имеет возможность это сделать.
"В Херсоне мы находимся в распоряжении украинского правительства. Если украинское правительство захочет использовать наши возможности MEDEVAC для эвакуации в сложившейся в Херсоне ситуации, то у нас есть возможности это сделать", — отметила Схинас.
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