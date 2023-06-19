В ЕС на лечение эвакуировали около 3 тысяч украинцев - вице-президент ЕК

14:22 19 июня Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину на лечение в Европейский союз эвакуировали около трех тысяч украинских пациентов.



Об этом сказала вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"На сегодняшний день, с начала российского вторжения, мы через программу MEDEVAC эвакуировали около 3 тысяч пациентов из Украины, нуждавшихся в медицинской помощи в системе ЕС. У нас также есть доступные 10 тысяч коек в больницах ЕС на случай необходимости", — сказала она.

Кроме того, по словам Схинас, в странах ЕС, имеющих общие границы с Украиной, есть так называемые медицинские хабы.

"То есть медучреждения, которые могут помочь организовать оказание медицинской помощи, которые могут помочь нам организовать медицинскую эвакуацию в случае необходимости. Поэтому мы очень открыты для дальнейшего сотрудничества в зависимости от потребностей", - отметила вице-президент ЕК.

Отвечая о медицинской эвакуации жителей пострадавшей от затопления Херсона , она сказала, что Евросоюз имеет возможность это сделать.