В Эрмитаже обнаружили медальон с портретом Богдана Хмельницкого

17:53 26 Январь Киев, Украина

Исследователи Института казачества в фондах Эрмитажа нашли неизвестный миниатюрный медальон с уникальным портретом гетмана Богдана Хмельницкого работы неизвестного художника.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал доктор исторических наук Тарас Чухлиб.



Ошейный медальон датируется концом 1700-х годов – началом 1800-х годов. В Эрмитаж попал из частной коллекции в 1958 году.



«Кость, акварель, лак, металл, стекло в рамке. Размер 11х7,5 мм (рамка с кольцом); 5,5х4,5 мм (овал)», – написал Тарас Чухлиб.