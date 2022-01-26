В Эрмитаже обнаружили медальон с портретом Богдана Хмельницкого

Исследователи Института казачества в фондах Эрмитажа нашли неизвестный миниатюрный медальон с уникальным портретом гетмана Богдана Хмельницкого работы неизвестного художника.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал доктор исторических наук Тарас Чухлиб.
Ошейный медальон датируется концом 1700-х годов – началом 1800-х годов. В Эрмитаж попал из частной коллекции в 1958 году.
«Кость, акварель, лак, металл, стекло в рамке. Размер 11х7,5 мм (рамка с кольцом); 5,5х4,5 мм (овал)», – написал Тарас Чухлиб.
Ошейный медальон датируется концом 1700-х годов – началом 1800-х годов. В Эрмитаж попал из частной коллекции в 1958 году.
«Кость, акварель, лак, металл, стекло в рамке. Размер 11х7,5 мм (рамка с кольцом); 5,5х4,5 мм (овал)», – написал Тарас Чухлиб.
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