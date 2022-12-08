11:59 08 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Национальная энергетическая компания В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии . Самая сложная ситуация наблюдается на востоке, в Киевской и Одесской областях идет круглосуточная работа по восстановлению сети.Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго"

"По состоянию на 11:00 8 декабря из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления, в связи с чем применен режим аварийных отключений. Кроме того, ситуацию усложняют и погодные условия.

"Во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение", - рассказали в "Укрэнерго".

При этом сложная ситуация сейчас сохраняется в восточном регионе.

"Вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где разрешает ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", — отмечается в сообщении.

Также круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс заживления бытовых потребителей по резервным схемам.