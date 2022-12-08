В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация наблюдается на востоке, в Киевской и Одесской областях идет круглосуточная работа по восстановлению сети.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
В компании отметили, что с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления, в связи с чем применен режим аварийных отключений. Кроме того, ситуацию усложняют и погодные условия.
При этом сложная ситуация сейчас сохраняется в восточном регионе.
Также круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс заживления бытовых потребителей по резервным схемам.
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