В энергосистеме дефицит, ситуация в Киеве и центральных областях сложная - Укрэнерго

12:39 21 декабря Киев, Украина

На 21 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуация в Киеве и в других центральных областях остается "сложной".

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

Также российские военные ночью снова обстреливали из артиллерии деоккупированные районы на востоке и юге, там повреждены электросети, отметили в НЭК. Ремонтные работы начались.
"Утром 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации", - сообщили в Укрэнерго.
В Укрэнерго добавили, что операторы электростанций и операторы систем распределения делают "все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины".