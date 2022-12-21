В энергосистеме дефицит, ситуация в Киеве и центральных областях сложная - Укрэнерго

"Утром 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации", - сообщили в Укрэнерго.