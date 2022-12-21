В энергосистеме дефицит, ситуация в Киеве и центральных областях сложная - Укрэнерго

На 21 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуация в Киеве и в других центральных областях остается "сложной".
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
Также российские военные ночью снова обстреливали из артиллерии деоккупированные районы на востоке и юге, там повреждены электросети, отметили в НЭК. Ремонтные работы начались.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
Также российские военные ночью снова обстреливали из артиллерии деоккупированные районы на востоке и юге, там повреждены электросети, отметили в НЭК. Ремонтные работы начались.
В Укрэнерго добавили, что операторы электростанций и операторы систем распределения делают "все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины".
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