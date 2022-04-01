В электронном приложении Дия появились первые COVID-сертификаты

16:02 05 июля Киев, Украина

Замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб сообщил, что на выходных был завершен первый этап внедрения сертификата о вакцинации от COVID-19 в приложение Дия

"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям Дии. На выходных завершили первый этап сверхсложного проекта", – написал он в Facebook.

По его словам, над проектом работали команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, евроделегации и международные партнеры.

"Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", – рассказал Выскуб.

Он добавил, что на этой неделе будет проходить самооценка готовности к признанию сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений.



Выскуб напомнил, что сейчас введены два вида сертификата: международный для путешествий (после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны.