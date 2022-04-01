В электронном приложении Дия появились первые COVID-сертификаты

Замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб сообщил, что на выходных был завершен первый этап внедрения сертификата о вакцинации от COVID-19 в приложение Дия.
По его словам, над проектом работали команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, евроделегации и международные партнеры.
Он добавил, что на этой неделе будет проходить самооценка готовности к признанию сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений.
Выскуб напомнил, что сейчас введены два вида сертификата: международный для путешествий (после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны.
Выскуб напомнил, что сейчас введены два вида сертификата: международный для путешествий (после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны.
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