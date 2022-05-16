В Египте гигантскую деревянную лодку Хеопса перевезли в музей в Гизе

Египет продолжает поражать мир древними сокровищами фараонов. После торжественного перемещения мумий фараонов, в Египте провели не менее грандиозное мероприятие: огромную деревянную лодку фараона Хуфу (Хеопса) перевезли в Большой музей в Гизе. Об этом сообщило Министерство древностей Египта в Twitter.

Отмечается, что 42-метровая деревянная конструкция весом около 20 тонн хорошо сохранилась, несмотря на возраст в 4,5 тысячи лет. Ранее она находилась возле пирамиды Хеопса, где ее обнаружили в 1954 году.

Для перемещения судна понадобилось специальное оборудование и двое суток.

Египетские власти назвали ладью Хуфу "величайшим и старейшим" деревянным объектом в истории человечества".

Древние египтяне верили, что фараон на лодке отправится в загробную жизнь на встречу с богом Солнца Ра.

Решение переместить судно на территорию музея связано с лучшими условиями для ее хранения. Скоро оно станет доступно для посетителей.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили более сотни древних захоронений, часть из которых старше эпохи фараонов.