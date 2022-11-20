В двух областях на юге Украины начинается добровольная эвакуация

08:09 20 ноября Киев, Украина

Власти Украины уже начинают добровольную эвакуацию из деоккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей. Об этом сказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Укринформ в субботу, 19 ноября.

"Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идет о том, что каждый по желанию может выехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и так далее", – сказала Верещук.

По ее словам, в первую очередь речь идет об уязвимых категориях граждан.

"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное – опыт... Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донеччине", – отметила чиновница.

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться.

В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели перед выездом. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где для них подготовлены места для проживания.

Ранее глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич призвал эвакуироваться жителей освобожденных территорий области. По его словам, это связано с высокой угрозой обстрелов со стороны РФ и серьезным разрушением инфраструктуры региона.