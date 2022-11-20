В двух областях на юге Украины начинается добровольная эвакуация

Власти Украины уже начинают добровольную эвакуацию из деоккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей. Об этом сказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Укринформ в субботу, 19 ноября.
По ее словам, в первую очередь речь идет об уязвимых категориях граждан.
В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться.
В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели перед выездом. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где для них подготовлены места для проживания.
Ранее глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич призвал эвакуироваться жителей освобожденных территорий области. По его словам, это связано с высокой угрозой обстрелов со стороны РФ и серьезным разрушением инфраструктуры региона.
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