В двух литовских городах откроются новые украинские школы

В литовских городах, Каунасе и Шяуляе, будут открыты филиалы Международной украинской школы с пятидневным графиком обучения.
Об этом сообщило вчера издание LRT.
В дополнение к украинскому и английскому языкам, дети также будут изучать литовский язык.
По словам руководительницы МУШ Елены Внуковской, только за первые три дня регистрации в Каунасе и Шяуляе более 450 украинских детей записались на обучение в школе.
Кроме Каунаса и Шяуляя, украинские школы уже успешно функционируют в Вильнюсе и Клайпеде.
Отмечается, что Литва стала приютом для более чем 70 тысяч беженцев из Украины, в числе которых почти 25 тысяч несовершеннолетних.
Первые беженцы, 196 человек, были зарегистрированы в стране всего через четыре дня после начала боевых действий в Украине 24 февраля. Самый высокий показатель регистрации беженцев за один день был 17 марта - 2219 человек.
Об этом сообщило вчера издание LRT.
В дополнение к украинскому и английскому языкам, дети также будут изучать литовский язык.
По словам руководительницы МУШ Елены Внуковской, только за первые три дня регистрации в Каунасе и Шяуляе более 450 украинских детей записались на обучение в школе.
Кроме Каунаса и Шяуляя, украинские школы уже успешно функционируют в Вильнюсе и Клайпеде.
Отмечается, что Литва стала приютом для более чем 70 тысяч беженцев из Украины, в числе которых почти 25 тысяч несовершеннолетних.
Первые беженцы, 196 человек, были зарегистрированы в стране всего через четыре дня после начала боевых действий в Украине 24 февраля. Самый высокий показатель регистрации беженцев за один день был 17 марта - 2219 человек.
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