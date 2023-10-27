В ДТЭК заявили о 100% готовности к зиме

15:22 27 октября Киев, Украина

Украинские энергетики ввели в работу после планового ремонта 19 из 19 энергоблоков тепловых электростанций.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК

"100% готовности к зиме. Нам это удалось", - подчеркнули в компании.

Специалисты завершили 19 из 19 плановых ремонтов энергоблоков в рамках подготовки к отопительному сезону.