В ДТЭК заявили о 100% готовности к зиме
15:22 27 октября Киев, Украина
Украинские энергетики ввели в работу после планового ремонта
19 из 19 энергоблоков тепловых электростанций.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК
.
"100% готовности к зиме. Нам это удалось", - подчеркнули в компании.
Специалисты завершили 19 из 19 плановых ремонтов энергоблоков в рамках подготовки к отопительному сезону.
"Гордимся нашими коллегами. Невозможно описать словами, насколько тяжело нужно было работать, чтобы завершить в срок плановые ремонты после тяжелейшей в истории зимы 22/23", — добавили в ДТЭК.
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