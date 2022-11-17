В "ДТЭК" предупредили об очень длительных отключениях света

15:58 17 ноября Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона сообщил директор компании Из-за масштабных повреждений энергообъектов без света находятся до 40% потребителей. В отдельных районах свет будет отсутствовать по нескольку дней.Об этом в эфире телемарафона сообщил директор компании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук.

"Ситуация сейчас контролируемая, но очень сложная. россияне нанесли очень серьезный ущерб объектам передачи, а это подстанции, которые передают электроэнергию из одного района в другой и через которые заживлено много областей в центре и на западе. Было попадание в одну из наших ТЭС, которая прекратила работать из-за повреждений", - сообщил Сахарук.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день около 40% потребителей в Украине находятся без света.



Прогнозировать, когда этот процент станет сокращаться, в компании не могут. Речь уже не о плановых отключениях, а о плановых включениях света в отдельных районах страны на очень ограниченное время. Иногда отключения света могут продолжаться и несколько дней.