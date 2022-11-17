В "ДТЭК" предупредили об очень длительных отключениях света

Из-за масштабных повреждений энергообъектов без света находятся до 40% потребителей. В отдельных районах свет будет отсутствовать по нескольку дней.
Об этом в эфире телемарафона сообщил директор компании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук.
Об этом в эфире телемарафона сообщил директор компании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день около 40% потребителей в Украине находятся без света.
Прогнозировать, когда этот процент станет сокращаться, в компании не могут. Речь уже не о плановых отключениях, а о плановых включениях света в отдельных районах страны на очень ограниченное время. Иногда отключения света могут продолжаться и несколько дней.
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