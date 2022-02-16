В Донецк отправили посылки на шарах

Недалеко от Донецкого аэропорта украинские военные и волонтеры отправили в сторону оккупированного Донецка 8 тысяч листовок на воздушных шарах.
Об этом сообщает Донбасс.Реалии в Facebook.
Указано, что посылки на желтых и голубых шариках, наполненных водородом, стартовали из района неподалеку от Донецкого аэропорта.
Открытки содержат надписи: Донбасс – это Украина, С Украиной в сердце, Помни, кто ты.
Представитель организации Третья сила Влад Борода подчеркнул, что этой акцией хотят "поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась".
Открытки содержат надписи: Донбасс – это Украина, С Украиной в сердце, Помни, кто ты.
Представитель организации Третья сила Влад Борода подчеркнул, что этой акцией хотят "поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась".
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