В Донецк отправили посылки на шарах

09:26 25 Май Киев, Украина

Недалеко от Донецкого аэропорта украинские военные и волонтеры отправили в сторону оккупированного Донецка 8 тысяч листовок на воздушных шарах. 
 
Об этом сообщает Донбасс.Реалии в Facebook.
 
Указано, что посылки на желтых и голубых шариках, наполненных водородом, стартовали из района неподалеку от Донецкого аэропорта.

Открытки содержат надписи: Донбасс – это Украина, С Украиной в сердце, Помни, кто ты.

Представитель организации Третья сила Влад Борода подчеркнул, что этой акцией хотят "поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась".
"Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", – отметил Борода.