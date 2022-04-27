В Донецке появились гигантские роботы

17:37 27 ноября Киев, Украина

Сотрудники одной из автомастерских Донецка, в свободное время создают огромных роботов из металлолома и автозапчастей.

Как рассказали в руководстве автоцентра, первого робота установили в Киевском районе Донецка, позже здесь планируется поставить еще двух роботов, но чуть меньше на несколько метров. К установке второй скульптуры уже приступили сотрудники предприятия. Также в планах – сделать освещение, поставить скамейки и уложить плитку.