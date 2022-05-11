В "ДНР" ограничили доступ к Facebook и Instagram

Согласно заявлению так называемой Минсвязи "ДНР", чтобы "защитить население от несущей угрозу информации" принято решение заблокировать доступ к Facebook и Instagram.
В заявлении говорится, что компания Меta "разрешила размещать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей", поэтому доступ к Facebook и Instagram в "ДНР" запрещен.
Скоро оккупанты перейдут в общении на почтовых голубей. Хотя, голуби тоже наши.
Подобные заявления поступали и от "властей" оккупированной россией Херсонской области Украины, где тоже решили заблокировать Facebook и Instagram, но пока этого не произошло.
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