В "ДНР" ограничили доступ к Facebook и Instagram

13:46 11 мая Киев, Украина

Instagram. Согласно заявлению так называемой Минсвязи "ДНР", чтобы "защитить население от несущей угрозу информации" принято решение заблокировать доступ к Facebook

В заявлении говорится, что компания Меta "разрешила размещать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей", поэтому доступ к Facebook и Instagram в "ДНР" запрещен.

Скоро оккупанты перейдут в общении на почтовых голубей. Хотя, голуби тоже наши.