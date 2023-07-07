В Днепровской ГЭС рекордно упал уровень воды - Запорожская ОВА

Сегодня, 7 июля, в Запорожской области рекордно низкий уровень воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС, отличающийся на два с половиной метра от нормы.
Последствия подрыва Каховской ГЭС озвучены в Запорожской областной военной администрации.
За последние сутки уровень воды снизился до 12 м 3 см, по сравнению с предыдущим показателем в 12 м 87 см.
Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается в норме, и поставки питьевой воды продолжаются без проблем. Качество воды соответствует нормативам, подтверждено ОВА.
В Каховском водохранилище на других участках Днепра нет дефицита рыбного запаса.
Последствия подрыва Каховской ГЭС озвучены в Запорожской областной военной администрации.
За последние сутки уровень воды снизился до 12 м 3 см, по сравнению с предыдущим показателем в 12 м 87 см.
Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается в норме, и поставки питьевой воды продолжаются без проблем. Качество воды соответствует нормативам, подтверждено ОВА.
В Каховском водохранилище на других участках Днепра нет дефицита рыбного запаса.
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