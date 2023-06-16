В Днепре завершают разбор завалов. Спасатели обнаружили фрагменты тел

09:24 27 мая Киев, Украина

После того, как утром 26 мая россияне нанесли ракетный удар по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре, число пострадавших в результате разрушений и пожара возросло до 32 человек.

Кроме того, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram утром в субботу, 27 мая, на месте спасатели обнаружили фрагменты тел.

По его словам, на месте трагедии всю ночь работали спасатели, в настоящее время разобрано около 90% завалов. По состоянию на утро известно о двух погибших, 32 раненых и трех пропавших без вести.

"До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты. Пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро - тяжелые", - написал он.

Лысак напомнил, что сегодня – день траура по погибшим в Днепре.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал поступок российских агрессоров – зверством, а самих россиян – совершенно больными существами.