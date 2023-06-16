В Днепре завершают разбор завалов. Спасатели обнаружили фрагменты тел

После того, как утром 26 мая россияне нанесли ракетный удар по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре, число пострадавших в результате разрушений и пожара возросло до 32 человек.
Кроме того, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram утром в субботу, 27 мая, на месте спасатели обнаружили фрагменты тел.
По его словам, на месте трагедии всю ночь работали спасатели, в настоящее время разобрано около 90% завалов. По состоянию на утро известно о двух погибших, 32 раненых и трех пропавших без вести.
Лысак напомнил, что сегодня – день траура по погибшим в Днепре.
Напомним, президент Владимир Зеленский назвал поступок российских агрессоров – зверством, а самих россиян – совершенно больными существами.
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