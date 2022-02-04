В Днепре снесут недостроенный советский отель «Парус»

В Днепре снесут долгострой, гостиницу «Парус», которую начали строить в советские времена, сообщил мэр города Борис Филатов.
По его словам, 2 февраля Верховный Суд вернул недостроенную гостиницу территориальной общине после многолетних судебных заседаний в разных инстанциях.
Перед сносом на здании закрасят большой трезубец, который нанесли волонтеры в 2014 году, отметил мэр Днепра.
Он также назвал отель «Парус» «одним из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны».
Когда именно начнут сносить долгострой, неизвестно, но, по словам мэра, «совсем скоро Днепр избавится от полувекового символа упадка и застоя».
Отель «Парус» расположен на берегу Днепра. Этот долгострой называют культовым местом для самоубийц.
Строительство постройки начали в 1970-х годах. Она должна была символизировать мощь советской власти. По проекту в гостинице предполагалось 28 этажей и 996 мест.
Строительные работы начали сворачивать еще в 1987 году, а в 1995 году прекратили совсем. В 2005 году Днепровский городской совет продал гостиницу частной киевской компании «Ромбус-Приват», которая должна была достроить его до 2015 года. Этого не произошло – и контракт официально был расторгнут в ноябре 2021 года по решению Центрального апелляционного хозяйственного суда.
По его словам, 2 февраля Верховный Суд вернул недостроенную гостиницу территориальной общине после многолетних судебных заседаний в разных инстанциях.
Перед сносом на здании закрасят большой трезубец, который нанесли волонтеры в 2014 году, отметил мэр Днепра.
Он также назвал отель «Парус» «одним из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны».
Когда именно начнут сносить долгострой, неизвестно, но, по словам мэра, «совсем скоро Днепр избавится от полувекового символа упадка и застоя».
Отель «Парус» расположен на берегу Днепра. Этот долгострой называют культовым местом для самоубийц.
Строительство постройки начали в 1970-х годах. Она должна была символизировать мощь советской власти. По проекту в гостинице предполагалось 28 этажей и 996 мест.
Строительные работы начали сворачивать еще в 1987 году, а в 1995 году прекратили совсем. В 2005 году Днепровский городской совет продал гостиницу частной киевской компании «Ромбус-Приват», которая должна была достроить его до 2015 года. Этого не произошло – и контракт официально был расторгнут в ноябре 2021 года по решению Центрального апелляционного хозяйственного суда.
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