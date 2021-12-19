В Днепре разыскивают подростков, запускавших салют с крыши маршрутки

Не пройдет и месяца, как улицы городов и сел всей Украины начнут оглушать взрывы петард и салютов. Не обращая внимания на постановления правительства, предупреждения полиции и врачей, молодые и не очень молодые люди взрывают пиротехнические средства. Число жертв этого «веселья» никого не останавливает.

В городе Днепр двое подростков запустили салют с крыши маршрутного автобуса. Все это произошло на глазах водителя данного автобуса.

Позже уточнили, что хулиганство было совершено в четверг после 21:00 на улице Князя Владимира Великого. Для запуска салюта выбран был маршрутный автобус №238.

На видеофиксации хорошо видно, как ребята влезли на крышу и, запустив салют, быстро сбежали с места происшествия. Всё это произошло на остановке, поэтому было хорошо зафиксировано очевидцами и камерами наблюдения.

Стоявший неподалеку водитель автобуса также успел сфотографировать хулиганов на телефонную камеру.

Надеемся, что виновные в хулиганстве получат по заслугам, а всем взрослым и сознательным гражданам советуем пресекать такие действия или сразу же звонить в полицию.