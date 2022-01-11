В Днепре провели испытания нового трамвая

08:55 28 Апрель Киев, Украина

Днепре испытали новый низкопольный трамвай, оснащенный современной электроникой и камерами видеонаблюдения



Низкопольные Низкопольные транспортные средства изготавливают на заводе "Южмаш" для нужд Киева, сообщил в Facebook директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.

Отмечается, что это один из двадцати вагонов, которые впоследствии будут ездить по Киеву. Оборудование трамвая "Татра-Юг К1-Т306" (электроника, камеры видеонаблюдения и наполнение салона) украинского производства.

Транспорт низкопольный и способен вместить до 260 пассажиров, в том числе в трамвае 59 мест для сидения. Кроме того, в салоне есть возможность подзарядить смартфоны.

По словам заместителя гендиректора ООО "Татра-Юг" Владимира Романюхи, трамвай имеет большую вместимость - 260 человек. Из этого количества 59 мест для сидения. Маленькая изюминка, в салоне можно подзарядить смартфон. А из стандартных удобств современная система отопления и отдельные кондиционеры для водителя в кабине и пассажиров в салоне.