В Днепре прошла акция памяти жертв, павших от российской агрессии

12:25 23 июня Киев, Украина





В акции, которая прошла в Днепре возле Памятника Славы, приняли участие переселенцы, участники боевых действий, представители общественной организации "АРДИС" и другие главы общественных организаций. Вчера, 22 июня в Днепре почтили память жертв павших от нацистской и российской агрессии. Именно в этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Украину. 7 лет назад в 2014 году российские оккупанты вероломно напали на Украину, прикрываясь идеями "русского мира" и "защитой русского населения".В акции, которая прошла в Днепре возле Памятника Славы, приняли участие переселенцы, участники боевых действий, представители общественной организации "АРДИС" и другие главы общественных организаций.

Как рассказал журналисту «Матрицы свободы» представитель «АРДИС» Юрий Федоренко, их общественная организация уже более года пытается противодействовать российской агрессии на территории Украины.



По его словам, очень много было сделано в Киеве и теперь пришло время расширять горизонты, поэтому организация приехала в Днепр.

«Приехали мы в Днепр, потому что именно этот город в 2014 году одним из первых, стал на защиту Украины и ее независимости. В первые дни войны погибли около 30 человек, а в общей сложности - более 600 жителей Днепропетровщины. Я желаю Путину долгих лет жизни, чтобы он дожил до того момента, когда его будут судить. И не имеет значения, где пройдет суд, в Киеве, Москве, Нюрнберге или Лондоне - но он должен состояться», - рассказал Юрий.

Юрий Федоренко подчеркнул, что этой акцией хотят обратить внимание государства на некоторые вопиющие проблемы, связаны с воинами АТО.

Одна из участниц акции отметила, что этот день скорби о людях, которые погибли в результате политики террора, начатый Гитлером и Сталиным – должен помнить каждый.