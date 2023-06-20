В Днепре и Ингульце не было обнаружено нефтепродуктов - экологическая инспекция

По последнему исследованию воды, проведенному экологической инспекцией, в Днепре и Ингульце не было обнаружено нефтепродуктов. Информацию об этом сообщает Херсонская областная водно-аграрная инспекция, ссылаясь на полученные данные.
Пробы воды были взяты в районе Антоновского железнодорожного моста в Днепре. По результатам анализа выяснилось, что концентрация взвешенных веществ превышает норму на 1,28 раза, составляя 32,0 мг/дм3. Общее содержание железа составляет 0,26 мг/дм3, что превышает норму в 2,6 раза. Растворенный кислород в воде составляет 6,30 мг/дм3, превышая норму минимум на 4,00 мг/дм3.
Пробы воды в Ингульце были отобраны вблизи Дарьевки. В результате анализа было обнаружено превышение концентрации взвешенных веществ на 1,44 раза и железа общего в 2 раза. Растворенный кислород в реке составляет 2,20 мг/дм3. Также было выявлено превышение биологического потребления кислорода.
Эти данные позволяют сделать вывод, что отсутствует загрязнение воды нефтепродуктами в Днепре и Ингульце, однако обнаружены некоторые аномалии в показателях взвешенных веществ, железа и растворенного кислорода. Эти результаты требуют дальнейшего изучения и мониторинга состояния водных ресурсов для обеспечения их экологической безопасности.
Пробы воды были взяты в районе Антоновского железнодорожного моста в Днепре. По результатам анализа выяснилось, что концентрация взвешенных веществ превышает норму на 1,28 раза, составляя 32,0 мг/дм3. Общее содержание железа составляет 0,26 мг/дм3, что превышает норму в 2,6 раза. Растворенный кислород в воде составляет 6,30 мг/дм3, превышая норму минимум на 4,00 мг/дм3.
Пробы воды в Ингульце были отобраны вблизи Дарьевки. В результате анализа было обнаружено превышение концентрации взвешенных веществ на 1,44 раза и железа общего в 2 раза. Растворенный кислород в реке составляет 2,20 мг/дм3. Также было выявлено превышение биологического потребления кислорода.
Эти данные позволяют сделать вывод, что отсутствует загрязнение воды нефтепродуктами в Днепре и Ингульце, однако обнаружены некоторые аномалии в показателях взвешенных веществ, железа и растворенного кислорода. Эти результаты требуют дальнейшего изучения и мониторинга состояния водных ресурсов для обеспечения их экологической безопасности.
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