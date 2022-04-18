В «Дию» интегрируют удостоверение участника боевых действий
18:47 19 июля Киев, Украина
В октябре удостоверение
участника боевых действий интегрируют в онлайн-сервисе государственных услуг «Дия»
, сообщает пресс-служба Минветеранов.
«После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг «Дия». Кроме того, в приложении будут не только удостоверение участника боевых действий, но и всех категорий, которые мы курируем. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов. Также сейчас Минветеранов разрабатывает концепцию и разрабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса «Дия», - сказал заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук.
Кроме того, он отметил, что Минветеранов работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.
«Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки и том числе и в регионах, а также от международных организаций», - подчеркнул замминистра.
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