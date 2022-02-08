В «Дию» добавили 6 новых функций. Что это за услуги и как ими воспользоваться

16:59 08 Февраль Киев, Украина

У «Дие» появился ряд новых функций: четыре – в приложении и еще две – на онлайн-портале. Новые услуги представили на Diia Summit 2022.

Среди них – смена места регистрации, шеринг техпаспорта, справки о несудимости и опрос общественного мнения.

Шеринг техпаспорта



Теперь в приложении



Чтобы поделиться техпаспортом, нужно зайти в меню «Услуги», выбрать «Шеринг авто», затем нажать «Поделиться авто». Выбрать нужное Теперь в приложении «Дия» можно поделиться техпаспортом с человеком, который пользуется вашим автомобилем. Заявка обрабатывается до часа.Чтобы поделиться техпаспортом, нужно зайти в меню «Услуги», выбрать «Шеринг авто», затем нажать «Поделиться авто». Выбрать нужное

транспортное средство и указать срок, на который вы хотите назначить другого пользователя.

Далее нужно сделать запрос на пользовательские данные через QR-код или ссылку. Человек должен подтвердить запрос, поделиться своими данными и подписать заявление по электронной подписи. В приложении будут уведомлять об этом. В заключение владелец машины также подписывает заявление. Когда ее проверит МВД, техпаспорт появится у временного пользователя.



Изменение прописки



Услуга смены места регистрации теперь доступна на всей территории Украины.



Чтобы изменить прописку, нужно в меню «Услуги» выбрать «Изменение места регистрации», а затем заполнить заяку в «Дие». В заявке следует указать будущий адрес регистрации, данные владельца помещения (если жилье принадлежит не вам), текущий адрес регистрации (если есть) и

контактные данные.

Тем, кто проживает в собственном жилье, подтверждение придет автоматически. Арендующим нужно получить подтверждение запроса от владельца, который поступит в «Дию».



Услуга платная, необходимо будет внести административный сбор в размере от 37 до 62 гривен.



Опрос



Новая услуга «Опросы» в «Дие» позиционируется как сервис для развития е-демократии. В опросах могут участвовать пользователи старше 14 лет. Некоторые опросы будут доступны только определенным категориям пользователей, например, только тем, у кого есть водительские права

в «Дие».

Чтобы воспользоваться новой функцией, в меню «Услуги» необходимо выбрать «Опрос» и принять участие в активных голосованиях. Сейчас в приложении продолжаются два опроса: о том, какая цифровая услуга оказалась самой полезной, и о том, как назвать программу раздачи смартфонов вакцинированным пожилым людям.



Справка о несудимости



Также в Дие теперь можно получить справку о несудимости. Ранее этот документ нужно было оформлять в сервисных центрах МВД или через

посредников. Справка о несудимости требуется, например, для военкоматов или для работы.

Чтобы заказать справку, нужно в меню «Услуги» выбрать «Справки», указать тип запроса (сокращенная или полная справка) и заполнить данные о себе. Справка будет готова в течение 30 дней. Когда она появится, в «ия» придет уведомление.



Автоматическая регистрация строительства



Раньше услугу уже можно было получить на портале «Дия», но ждать рассмотрения нужно было 10 рабочих дней. Теперь услуга предоставляется

автоматически, а результат заказчик получает сразу.

Управление денежной помощью



Также на портале «Дия» теперь можно продлить или прекратить пособие внутри перемещенным лицам. Теперь внутренне перемещенные лица каждые полгода собирают справки для того, чтобы подтвердить свое право получать денежную помощь.



Теперь внутренне перемещенные лица могут зайти на портал и указать в заявке, что ничего не изменилось в их жизненных обстоятельствах, на

основании которых оказывается помощь. Затем заявку следует подписать электронной подписью и отправить.

Также на Diia Summit президент Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут получить смартфоны от государства. В приложении "Дия" уже появился опрос о том, как назвать программу. Предлагают варианты «Бабусяфон», «Едик, ебабушка» и «еСмартфон».