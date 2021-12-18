В Дипломатической академии Украины, 22 ноября, открылась выставка "Голодомор: глазами украинских художников"

16:46 22 Ноябрь Киев, Украина

В Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины открыли выставку картин о Голодоморе.
 
Об этом сообщает пресс-центр Дипакадемии при Министерстве иностранных дел Украины.
 
Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД 22 ноября провели официальное открытие выставки "Голодомор: Глазами украинских художников". Выставка организована МИДом в сотрудничестве с Американско-украинским деловым советом. В нее вошли картины частной коллекции директора Американско-украинского делового совета Моргана Уильямса.
 
На выставке будут представлены более 50 работ украинских художников Николая Бондаренко, Веры Бариновой-Кулебы, Нестора Кизенко, Нины Марченко, Николая Шевцова, Владимира Куткина, Ивана Новобранца и Ильки Мироненко.
 
Фото: В Дипломатической академии отрылась выставка картин ко Дню памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов: «Голодомор: глазами украинских художников»
 
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время открытия выставки прокомментировал, что эта экспозиция — напоминание о трагедии украинского народа всему миру, о том, что ценой ужасных жертв, Украина смогла выстоять и победить в ней как нация. 
 
На открытии присутствовали послы иностранных государств в Украине, в частности, Литвы - Вальдемарас Сарапинас и Франции - Этьен де Понсен.
 
Посетить выставку можно с 22 по 30 ноября по адресу ул. Большая Житомирская, 2, Дипломатическая Академия Украины, Большой зал, 2-й этаж.
 
Национальный памятный день в Украине — День памяти жертв Голодомора — проходит каждый год четвертую субботу ноября.