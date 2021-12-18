В Дипломатической академии Украины, 22 ноября, открылась выставка "Голодомор: глазами украинских художников"

16:46 22 Ноябрь Киев, Украина

В Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины открыли выставку картин о Голодоморе.

Об этом сообщает пресс-центр Дипакадемии при Министерстве иностранных дел Украины.

Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД 22 ноября провели официальное открытие выставки "Голодомор: Глазами украинских художников". Выставка организована МИДом в сотрудничестве с Американско-украинским деловым советом. В нее вошли картины частной коллекции директора Американско-украинского делового совета Моргана Уильямса.

На выставке будут представлены более 50 работ украинских художников Николая Бондаренко, Веры Бариновой-Кулебы, Нестора Кизенко, Нины Марченко, Николая Шевцова, Владимира Куткина, Ивана Новобранца и Ильки Мироненко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время открытия выставки прокомментировал, что эта экспозиция — напоминание о трагедии украинского народа всему миру, о том, что ценой ужасных жертв, Украина смогла выстоять и победить в ней как нация.

На открытии присутствовали послы иностранных государств в Украине, в частности, Литвы - Вальдемарас Сарапинас и Франции - Этьен де Понсен.

Посетить выставку можно с 22 по 30 ноября по адресу ул. Большая Житомирская, 2, Дипломатическая Академия Украины, Большой зал, 2-й этаж.

Национальный памятный день в Украине — День памяти жертв Голодомора — проходит каждый год четвертую субботу ноября.