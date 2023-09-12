В "Дии" запустили новую военную облигацию Евпатория, которую с сегодняшнего дня каждый гражданин может приобрести в приложении.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба Минфина.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба Минфина.
Отмечается, что запуск новых облигаций в приложении "Дия" происходит в рамках совместного проекта Минфина и Минцифры, который был начат в октябре прошлого года.
Также у "Дии" есть возможность реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации "Евпатория".
В Минфине отметили, что по состоянию на сегодняшний день почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение "Действие". Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а теперь – Евпатории. В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд. гривен.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, за покупку ОВГЗ не нужно платить комиссию или скрытые платежи — это прямая инвестиция в победу Украины.
В Минфине отметили, что по состоянию на сегодняшний день почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение "Действие". Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а теперь – Евпатории. В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд. гривен.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, за покупку ОВГЗ не нужно платить комиссию или скрытые платежи — это прямая инвестиция в победу Украины.
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