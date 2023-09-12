15:07 12 сентября Киев, Украина

В "Дии" запустили новую военную облигацию Евпатория, которую с сегодняшнего дня каждый гражданин может приобрести в приложении.



Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба Минфина.

"На аукционах облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) 5 сентября Минфин выпустил новые военные облигации на сумму 3,5 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года", - говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что запуск новых облигаций в приложении "Дия" происходит в рамках совместного проекта Минфина и Минцифры , который был начат в октябре прошлого года.

"Каждая приобретенная военная облигация – это освобождение от оккупации украинских городов и сел, поддержка Вооруженных сил Украины, обеспечение наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, едой и медикаментами. Военные облигации – это вклад в нашу победу над агрессором, в восстановление Украины, а также гарантированная прибыль для каждого инвестора. Каждая гривна по каждой приобретенной облигации помогает армии и поддерживает финансовую стабильность страны, а затем возвращается на счет вкладчика с процентами", — говорится в сообщении.

Также у "Дии" есть возможность реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации "Евпатория".



В Минфине отметили, что по состоянию на сегодняшний день почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение "Действие". Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а теперь – Евпатории. В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд. гривен.



По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, за покупку ОВГЗ не нужно платить комиссию или скрытые платежи — это прямая инвестиция в победу Украины.