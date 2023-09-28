В "Дии" можно скачать сертификаты на выплаты за разрушенное имущество - Минцифра

Украинцы, подавшие заявление об уничтоженном имуществе, смогут увидеть свой жилищный сертификат в "Дии". В частности, в приложении можно узнать о сумме компенсации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Как работает услуга:
Как работает услуга:
- подаете заявление в приложении "Дия" и сообщаете государство об уничтоженном имуществе;
- жилищный сертификат генерируется в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества;
- сертификат подтягивается в приложение "Дия".
В Минцифре добавили, что за средства сертификата в ноябре можно будет приобрести новое жилье или инвестировать деньги в строительство.
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