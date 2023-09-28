В "Дии" можно скачать сертификаты на выплаты за разрушенное имущество - Минцифра

18:31 28 сентября Киев, Украина

Украинцы, подавшие заявление об уничтоженном имуществе, смогут увидеть свой жилищный сертификат в "Дии". В частности, в приложении можно узнать о сумме компенсации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



Как работает услуга:

подаете заявление в приложении "Дия" и сообщаете государство об уничтоженном имуществе;

жилищный сертификат генерируется в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества;

сертификат подтягивается в приложение "Дия".

В Минцифре добавили, что за средства сертификата в ноябре можно будет приобрести новое жилье или инвестировать деньги в строительство.