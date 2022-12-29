В "Дии" запустили тестирование двух новых услуг
17:30 29 декабря Киев, Украина
В приложении "Дия"
запустили тестирование еще двух услуг - заявки на замену водительского удостоверения и получения выписки о несудимости
.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Запускаем запись на бета-тест сразу двух услуг. Сможете оставить заявку на замену водительского удостоверения за несколько кликов, а также гораздо быстрее получить выписку о несудимости в "Дие", - написал он в Telegram.
По словам Федорова, услуга замены водительского удостоверения возвращается в приложение.
"Теперь, если сменили фамилию или потеряли водительскую, не нужно ехать в сервисный центр МВД. Заказывайте новый документ в Дие. Напомню, что сейчас вы можете вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым", - отметил министр.
Что касается выписки о несудимости, то, по словам Федорова, процесс подготовки документа автоматизировали.
"Больше не нужно вводить данные вручную. Они сами подтянутся из реестров. Кстати, выдержка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Ежегодно его получают около 1 млн украинцев", - написал он.
Министр призвал приобщаться к бета-тесту.
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