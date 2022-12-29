В "Дии" запустили тестирование двух новых услуг

17:30 29 декабря Киев, Украина

В приложении "Дия" запустили тестирование еще двух услуг - заявки на замену водительского удостоверения и получения выписки о несудимости

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Запускаем запись на бета-тест сразу двух услуг. Сможете оставить заявку на замену водительского удостоверения за несколько кликов, а также гораздо быстрее получить выписку о несудимости в "Дие", - написал он в Telegram.

По словам Федорова, услуга замены водительского удостоверения возвращается в приложение.

"Теперь, если сменили фамилию или потеряли водительскую, не нужно ехать в сервисный центр МВД. Заказывайте новый документ в Дие. Напомню, что сейчас вы можете вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым", - отметил министр.

Что касается выписки о несудимости, то, по словам Федорова, процесс подготовки документа автоматизировали.

"Больше не нужно вводить данные вручную. Они сами подтянутся из реестров. Кстати, выдержка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Ежегодно его получают около 1 млн украинцев", - написал он.

Министр призвал приобщаться к бета-тесту.