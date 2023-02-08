В "Дии" стали доступны новые услуги по усыновлению

13:55 08 февраля Киев, Украина





Кроме доступных консультаций по усыновлению ребенка и регистрации усыновителя онлайн, в цифровом приложении появились новые сервисы. В частности: На портале "Дия" доступно 5 новых услуг по усыновлению. Эти услуги должны упростить и ускорить процесс усыновления, сообщают в Минцифре.Кроме доступных консультаций по усыновлению ребенка и регистрации усыновителя онлайн, в цифровом приложении появились новые сервисы. В частности:

усыновление: продолжение кандидатства;

приемные родители, родители-воспитатели;

стать вторым родителем-воспитателем или приемным родителем;

опека, забота над ребенком;

усыновление: снятие с учета.

Новые услуги позволяют оформить статус приемной семьи или детского дома семейного типа, попечительства или попечительства над ребенком; продолжить действие вывода о возможности быть усыновителем, если в течение года ребенок не был усыновлен; а также сняться с учета кандидатов на усыновление.



Заполнение всех необходимых данных занимает около 30 минут, после чего служба по делам детей проработает заявку и проведет текущую проверку.