В "Дии" стали доступны новые услуги по усыновлению

13:55 08 февраля Киев, Украина

На портале "Дия" доступно 5 новых услуг по усыновлению. Эти услуги должны упростить и ускорить процесс усыновления, сообщают в Минцифре.

Кроме доступных консультаций по усыновлению ребенка и регистрации усыновителя онлайн, в цифровом приложении появились новые сервисы. В частности:
  • усыновление: продолжение кандидатства;
  • приемные родители, родители-воспитатели;
  • стать вторым родителем-воспитателем или приемным родителем;
  • опека, забота над ребенком;
  • усыновление: снятие с учета.
Новые услуги позволяют оформить статус приемной семьи или детского дома семейного типа, попечительства или попечительства над ребенком; продолжить действие вывода о возможности быть усыновителем, если в течение года ребенок не был усыновлен; а также сняться с учета кандидатов на усыновление.

Заполнение всех необходимых данных занимает около 30 минут, после чего служба по делам детей проработает заявку и проведет текущую проверку.
"Итак, больше не нужно тратить недели на сбор справок — все необходимые документы подтянутся из реестров автоматически", — говорится в сообщении Минцифры.