В "Дии" стали доступны новые услуги по усыновлению

На портале "Дия" доступно 5 новых услуг по усыновлению. Эти услуги должны упростить и ускорить процесс усыновления, сообщают в Минцифре.
Кроме доступных консультаций по усыновлению ребенка и регистрации усыновителя онлайн, в цифровом приложении появились новые сервисы. В частности:
Кроме доступных консультаций по усыновлению ребенка и регистрации усыновителя онлайн, в цифровом приложении появились новые сервисы. В частности:
- усыновление: продолжение кандидатства;
- приемные родители, родители-воспитатели;
- стать вторым родителем-воспитателем или приемным родителем;
- опека, забота над ребенком;
- усыновление: снятие с учета.
Новые услуги позволяют оформить статус приемной семьи или детского дома семейного типа, попечительства или попечительства над ребенком; продолжить действие вывода о возможности быть усыновителем, если в течение года ребенок не был усыновлен; а также сняться с учета кандидатов на усыновление.
Заполнение всех необходимых данных занимает около 30 минут, после чего служба по делам детей проработает заявку и проведет текущую проверку.
Заполнение всех необходимых данных занимает около 30 минут, после чего служба по делам детей проработает заявку и проведет текущую проверку.
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