В Дие появятся документы об образовании

18:57 04 ноября Киев, Украина

В приложении Дия появятся дипломы и школьные аттестаты, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Документы в смартфоне вместо бумажных сможете использовать во всех жизненных ситуациях. При трудоустройстве, поступлении в университет или оформлении в службе занятости", - отметил он.

По словам Федорова, Е-документы об образовании пригодятся украинцам, которые были вынуждены покинуть родные города из-за активных боевых действий, оккупации и т.д. Восстановить такие документы достаточно бюрократический и сложный процесс, но их цифровизация должна упростить жизнь тысячам переселенцев.

"За время полномасштабной войны многие украинцы потеряли свои дипломы и аттестаты. Забыли дома во время эвакуации, оставили во временно оккупированных городах, часть была просто уничтожена во время вражеских ракетных обстрелов", - заявил министр.

Он также отметил, что Минцифры совместно с Министерством образования и науки и Государственной налоговой службой уже начинают работать над разработкой.