В Дие появятся документы об образовании

В приложении Дия появятся дипломы и школьные аттестаты, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, Е-документы об образовании пригодятся украинцам, которые были вынуждены покинуть родные города из-за активных боевых действий, оккупации и т.д. Восстановить такие документы достаточно бюрократический и сложный процесс, но их цифровизация должна упростить жизнь тысячам переселенцев.
Он также отметил, что Минцифры совместно с Министерством образования и науки и Государственной налоговой службой уже начинают работать над разработкой.
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