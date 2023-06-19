В "Дии" появится новая услуга для вкладчиков обанкротившихся банков

14:38 19 июня Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Вкладчики обанкротившихся банков смогут подать заявление о возмещении в приложении "Дия" . Работу над новой услугой ведут Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и Минцифры.Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Сегодня это 1,4 миллиона счетов украинцев на сумму около 3,2 млрд грн. Сотрудничество с Фондом гарантирования вкладов позволит украинцам вернуть свои средства в несколько кликов. Сделать это без бумаг и походов в банк. Это будет удобный и быстрый сервис. Сейчас мы работаем над услугой в "Дия и вскоре она запустится для всех вкладчиков", - сказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, просто в приложении можно будет подать заявление о возмещении денег, проверить сумму выплаты, выбрать наличный или открыть новый счет "Поддержка" в банках-агентах Фонда. Дальше на этот счет поступят денежные средства.

"Для Фонда важно не просто безоговорочно при любых условиях выплачивать средства, а делать этот процесс максимально комфортным для вкладчиков. С этой целью первым шагом год назад мы запустили формат дистанционных выплат, который сегодня реализуют четыре наших банка-агента. И уже сегодня мы тестируем услугу, которая максимально упростит процедуру получения вкладчиком причитающихся ему средств от Фонда через приложение "Дия", - сказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

В апреле прошлого года Верховная рада приняла закон, гарантирующий украинцам 100% возмещение всех вкладов во время военного положения и трех месяцев со дня его прекращения. После этого гарантированная сумма по вкладам будет 600 тыс. грн. для одного вкладчика в одном банке.