В Дии появились новые услуги для переселенцев

17:35 13 декабря Киев, Украина





Об этом сообщается на официальном Telegram-канале сервиса.



Смена места регистрации В сервисе "Дия" появилось два новых сервиса для внутренне перемещенных лиц. Теперь переселенцы смогут изменять онлайн адрес своей регистрации, а также отменять статус ВПЛ Об этом сообщается на официальном Telegram-канале сервиса.

"Если вы переехали в другой город или изменили адрес, сообщите об этом государству за несколько кликов в Дие", - говорится в сообщении

В команде сервиса объяснили, что для того чтобы изменить место регистрации, нужно находиться по новому адресу физически и подтвердить геолокацию.



Отмена статуса ВПЛ

Кроме того, внутренние переселенцы, вернувшиеся домой, смогут отменить статус ВПЛ онлайн.



Команда "Дия" отметила, что обе услуги автоматически.

"Это значит, что процесс проходит без участия госслужащего, а вам больше не нужно ждать его решения. Работаем с Минсоцполитики, чтобы вы получали госуслуги быстро и качественно", — говорится в сообщении.

Указанные услуги доступны для украинцев, имеющих справку внутри перемещенного лица в "Дие".