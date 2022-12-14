В Дии появились новые услуги для переселенцев

В сервисе "Дия" появилось два новых сервиса для внутренне перемещенных лиц. Теперь переселенцы смогут изменять онлайн адрес своей регистрации, а также отменять статус ВПЛ.
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале сервиса.
Смена места регистрации
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале сервиса.
Смена места регистрации
В команде сервиса объяснили, что для того чтобы изменить место регистрации, нужно находиться по новому адресу физически и подтвердить геолокацию.
Отмена статуса ВПЛ
Кроме того, внутренние переселенцы, вернувшиеся домой, смогут отменить статус ВПЛ онлайн.
Команда "Дия" отметила, что обе услуги автоматически.
Отмена статуса ВПЛ
Кроме того, внутренние переселенцы, вернувшиеся домой, смогут отменить статус ВПЛ онлайн.
Команда "Дия" отметила, что обе услуги автоматически.
Указанные услуги доступны для украинцев, имеющих справку внутри перемещенного лица в "Дие".
Услуга реализуется Минцифры совместно с Министерством социальной политики Украины при поддержке "Проекта поддержки Действие", внедряемого Программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.
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