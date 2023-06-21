В "Дии" появилась военная облигация "Новая Каховка"

В "Дии" запустили новую военную облигацию "Новая Каховка", сообщили пресс-служба Министерства финансов и вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров .
Запуск новых облигаций в приложении "Дия" происходит в рамках совместного проекта Минфина и Минцифры, запущенного в октябре 2022 года.
Каждая гривна из каждой приобретенной облигации помогает армии и поддерживает финансовую стабильность страны, а затем возвращается на счет вкладчика с процентами.
Также в "Дии" есть возможность реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации Новая Каховка.
По данным Минфина, на сегодняшний день через приложение "Действие" приобретено военных облигаций на 1,4 млрд гривен. В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек более 125 млрд гривен.
По данным Минфина, на сегодняшний день через приложение "Действие" приобретено военных облигаций на 1,4 млрд гривен. В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек более 125 млрд гривен.
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров напомнил, что 21 июня поступит выплата за облигацию "Мариуполь".
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