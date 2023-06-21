В "Дии" появилась военная облигация "Новая Каховка"

16:02 21 июня Киев, Украина

В "Дии" запустили новую военную облигацию "Новая Каховка", сообщили пресс-служба Министерства финансов и вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

"На аукционах облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) Минфин выпустил новые военные облигации UA4000227763 на сумму более 10 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям составляет 18,20%, а погашение по ним состоится 1 мая 2024 года. Такие военные ОВГЗ сегодня каждый гражданин может приобрести в приложении Дия под названием ”Новая Каховка”, — говорится в сообщении Минфина.

Запуск новых облигаций в приложении "Дия" происходит в рамках совместного проекта Минфина и Минцифры , запущенного в октябре 2022 года.

"Военные облигации - это вклад в победу Украины над агрессором, в восстановление Украины, а также гарантированную прибыль для каждого инвестора до 19,75% годовых", - отмечают в Минфине.

Каждая гривна из каждой приобретенной облигации помогает армии и поддерживает финансовую стабильность страны, а затем возвращается на счет вкладчика с процентами.

"Каждая приобретенная военная облигация – это поддержка Вооруженных сил Украины, обеспечение наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, едой и медикаментами”, — отметили в ведомстве.

Также в "Дии" есть возможность реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации Новая Каховка.



По данным Минфина, на сегодняшний день через приложение "Действие" приобретено военных облигаций на 1,4 млрд гривен. В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек более 125 млрд гривен.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров напомнил, что 21 июня поступит выплата за облигацию "Мариуполь".