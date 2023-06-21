В "Дие" появилась услуга автоматического закрытия ФЛП - Федоров

Услуга автоматического закрытия ФЛП стартовала в "Дие". Об этом утром 21 июня сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров .
Услуга по закрытию ФЛП — полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор, пояснил министр.
Услуга по закрытию ФЛП — полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор, пояснил министр.
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