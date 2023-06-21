В "Дие" появилась услуга автоматического закрытия ФЛП - Федоров

14:38 21 июня Киев, Украина

Услуга автоматического закрытия ФЛП стартовала в "Дие". Об этом утром 21 июня сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

Услуга по закрытию ФЛП — полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор, пояснил министр.
"Информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки. Вам нужно только проверить данные и поставить электронную подпись. Далее заявление обработается автоматически. Результат получите на почту и в личном кабинете гражданина на портале "Дия"", — отметил Федоров.