В День защитников Украины 14 октября пройдет Марш Нации

Национальный Корпус – патриотическое движение Украины – опубликовал на своей страничке в социальных сетях информацию о проведении 14 октября ежегодного Марша Нации, посвящённого Дню защитника Украины.

Национальный Корпус, объединившись с представителями других общественных и национальных организаций в Киеве, а также совместно с другими патриотическими движениями, проведет 14 октября ежегодный Марш Нации в парке Тараса Шевченко.

День на Покрова 14 октября признан национальным праздником, который посвящается защитникам Украины. Также этот день всегда считался традиционным праздником украинского казачества. И в этот же день была создана Украи́нская повстанческая а́рмия (УПА). В связи с проведением Марша Нации, Национальный Корпус призывает украинские власти запретить:

проведение выборов на оккупированных территориях, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена;

вести преследования ветеранов российско-украинской войны;

освободить политзаключенных;

отказаться от антигосударственных соглашений;

подписать законопроект про ответственность за коллаборационизм.

Начало мероприятия состоится в 12:00 часов дня 14 октября в парке Тараса Шевченко.