В День защитника Украины полиция будет нести усиленную службу

17:39 07 Октябрь Киев, Украина

Для обеспечения безопасности и предотвращения провокаций во время мероприятий 14 октября по случаю Дня защитника Украины, полиция будет проверять документы и досматривать граждан.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба МВД.



По словам Фацевича, это необходимо, чтобы не допустить провокаций и обеспечить правопорядок во время массовых акций по случаю Дня защитника Украины и 78-й годовщины создания УПА.

"Среди них проверка документов и досмотр вещей, граждан. При необходимости - ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации", - сказал замглавы Нацполици.

Праздник установлен в 2014 году. С 2015 года этот день является не рабочим.