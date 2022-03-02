В День защитника Украины полиция будет нести усиленную службу

Для обеспечения безопасности и предотвращения провокаций во время мероприятий 14 октября по случаю Дня защитника Украины, полиция будет проверять документы и досматривать граждан.
Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба МВД.
По словам Фацевича, это необходимо, чтобы не допустить провокаций и обеспечить правопорядок во время массовых акций по случаю Дня защитника Украины и 78-й годовщины создания УПА.
Праздник установлен в 2014 году. С 2015 года этот день является не рабочим.
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